Sinner | Sono italiano al 100% anche se parlo in dialetto tedesco | mai stato in discoteca L' amore giusto non distrae

(Di martedì 20 febbraio 2024) I miei colleghi hanno scommesso che avrei cavato un piccolo ragno dal buco di questa intervista. La fama della sua discrezione la precede. È solo timidezza, o c’èdell’altro? «Cioè?». Non sembra esattamente a suo agio nel raccontarsi. «Mi piace parlare di tennis, e dello sport in generale. Ma

Berrettini verso il rientro: l'esempio di Sinner, i consigli di Maldini. E la voglia di giocare a Roma e vincere uno Slam: Carota Boys, 28 ore di viaggio per Sinner a Rotterdam. E Jannik scherza: "Voi non state bene" ... "Non sarò a Indian Wells, mi sono preso queste settimane per stare al meglio possibile e non sarà una ...

Carlos Alcaraz: "Felice per Sinner, se lo merita. Devo dare il 100% per competere con lui": ... " Sono molto felice per Sinner. Se lo merita , ha lavorato duramente per questo. Cerco di guardare le cose in maniera positiva. Devo dare sempre il 100% se voglio competere con lui , perché adesso ...

Jannik Sinner: "Ho pianto. E dopo due ore...", quello che non aveva mai rivelato: Le risposte sono quelle perché sono onesto, mi piace andare dritto al punto'. Sinner: 'Dopo gli Australian Open subito in palestra, circondato da persone giuste' Alle sfide di tennis, Jannik si ...