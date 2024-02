Sinner devastante | Alcaraz e Djokovic ko | verdetto senza alibi

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di martedì 20 febbraio 2024) Il cammino immacolato di Jannikin un 2024 finora da urlo produce delle immediate conseguenze: rivali lontanissimi Si è parlato tanto, e giustamente, della possibilità che Jannikpotesse scalzare Daniil Medvedev dalla terza posizione del ranking mondiale dapprima vincendo il torneo di Rotterdam e poi, incassata la notizia del forfait del russo a Doha, di farlo anche solo arrivando in finale all’Abn Amro. A scanso di equivoci, continuando ad esercitare il ruolo di cannibale che tanto bene gli riesce dallo scorso ottobre in avanti, l’altoatesino ha trionfato nell’ultimo atto contro l’amico Alex De Minaur, incamerando il dodicesimo titolo ATP della sua brillante carriera. Non si contano ormai più i primati, assoluti e personali, battuti dal nativo di San Candido grazie alle vittorie in terra olandese. Il ruolino recita: 15 vittorie ...