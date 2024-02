Singapore | jet passeggeri cinese C919 debutta all’airshow

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 20 febbraio 2024), 20 feb – (Xinhua) – Il jethato in una dimostrazione di volo alAirshow, che ha preso il via oggi. Due velivoli a fusoliera strettae tre jet di linea ARJ21, sviluppati dalla Commercial Aircraft Corporation of China, Ltd (COMAC), hanno partecipato. Due compagnie di servizi aerei cinesi, la Tibet Airlines e la Henan Civil Aviation Development and Investment Group, hanno firmato ordini per 40 unita’ die 16 unita’ di ARJ21 all’evento. La COMAC ha dichiarato che svolgera’ attivita’ di promozione durante l’airshow per migliorare le reti con clienti e partner. Al salone si sono esibite anche squadre acrobatiche provenienti da India, Indonesia, ...