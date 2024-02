(Di martedì 20 febbraio 2024) Roma, 20 feb. (Adnkronos Salute) - L’è "il primo paese in Europa perattribuibili all’inquinamento atmosferico con circadecessi prematuri all’, e per combattere efficacemente loche attanaglia le nostre città occorrelequotidiane della popolazione,

Non solo la Coppa Italia maschile di Basket sta andando in scena a Torino, ma l’Inalpi Arena ospita anche le Final Four del torneo femminile e oggi ... (oasport)

Roma, 20 feb. (Adnkronos Salute) - L'Italia è "il primo paese in Europa per morti attribuibili all'inquinamento atmosferico con circa 80mila decessi ... (liberoquotidiano)

Sima, in Italia 80mila morti l'anno per inquinamento atmosferico: L'Italia è il primo paese in Europa per morti attribuibili all'inquinamento atmosferico con circa 80mila decessi prematuri all'anno: "per combattere efficacemente lo smog che attanaglia le città occorre ...

Sima: "Italia prima in Ue con 80mila morti per smog l'anno, modificare abitudini cittadini": ...sulla salute umana interessano diversi apparati e organi - spiega il presidente Sima, Alessandro Miani - Le patologie dell'apparato cardiovascolare rappresentano la prima causa di morte in Italia (...

Smog, in Italia 80 mila morti all'anno: che cosa sta succedendo E si scopre che fra le prime cause c'è il riscaldamento nelle case: ...sulla salute umana interessano diversi apparati ed organi - spiega il presidente Sima, Alessandro Miani - Le patologie dell'apparato cardiovascolare rappresentano la prima causa di morte in Italia (...