Silvio Viale | il radicale e ginecologo «dalla parte delle donne» accusato di molestie e palpeggiamenti

(Di martedì 20 febbraio 2024)è untorinese da tempo impegnato in politica con i radicali. Attualmente è consigliere comunale a Torino per “Europa e Radicali italiani”. Da sempre è in prima linea nelle battaglie pro-aborto e sulla RU-486. Ma oggi nei suoi confronti in procura sono arrivate quattro denunce di ragazze tra i 20 e i 25 anni. Che lo accusano di. Gli esposti raccontano di, frasi invadenti a sfondo sessuale e riferimenti alla fisicità. Indaga il procuratore aggiunto Cesare Parodi. Tutte e quattro erano andate daper una visita ed era la prima volta che lo vedevano. E che si erano avvicinate per quello slogan elettorale di sicuro effetto: «Il...

