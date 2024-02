Silverpoint è il nuovo teen drama fantascientifico di RaiPlay

(Di martedì 20 febbraio 2024)Quattro ragazzi e un mistero soprannaturale.rafforza la ‘linea young’, esplosa con Mare Fuori, proponendo, a partire da venerdì 23 febbraio 2024. La serie televisiva di fantascienza, creata da Lee Walters e Steven Andrew, ha debuttato nel 2022 sulla BBC ed è rivolta ad un pubblico di giovanissimi.: trama Al campo avventura, quattro ragazzi si imbattono in qualcosa di strano sepolto nel bosco, che sembra generare fenomeni di magnestismo e teletrasporto: una scoperta sconvolgente stravolgerà non solo le loro vite ma anche il mondo che li circonda e li condurrà sulle tracce di quattro giovani scomparsi 23 anni prima proprio vicino a quel bosco misterioso. 26 puntate con un cast di giovani attori, tra cui Oliver Cunliffe, Maiya Silveston, Katy ...

