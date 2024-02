Signorini piange di fronte alla storia di Stefano Miele | “Io come te | ma mia madre non c’è più”

(Di martedì 20 febbraio 2024) Alfonsosi commuove didiche aveva raccontato di essere riuscito a superare le discriminazioni subite a causa della sua omosessualità grazie al supporto della. In lacrime il conduttore: “Nella tuarivedo la mia”.

Lunedì 19 febbraio, su Canale 5 va in onda il Grande Fratello e si inizia a parlare di Mirko Brunetti e Perla Vatiero (ex fidanzati). Mirko di ... (today)

Grande Fratello, Massimiliano Varrese in lacrime per l'uscita di Monia La Ferrera: ... mentre Monia La Ferrera è risultata la meno votata dal pubblico e ha dovuto abbandonare il programma condotto da Alfonso Signorini . GF, Massimiliano Varrese piange per Monia La Ferrera L'uscita di ...

Grande Fratello 2024, scontro Beatrice e Perla nella casa -: Possa fare l'esempio di Letizia, vedere una amica amica che passa nel corridoio e piange a singhiozzi dopo averle fatto un discorso sul padre '. Intanto dallo studio Alfonso Signorini ha una domanda ...

Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi e la sua storia calabrese emozionano milioni di italiani.: Bellissimo vedere questo ragazzo di Santa Cristina d'Aspromonte che piange come un ruscello perché Alfonso Signorini racconta la sua vita di 'bidello a Piacenza che non ha mai dimenticato le sue ...