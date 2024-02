Siena capolista archivia la ’giornata no’ Ma Signa non molla la presa e insegue

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) Quasi un paradosso che la partita Scandicci-, che ha visto affrontarsi i due migliori attacchi del girone e anche i migliori realizzatori – Niccolò Del Pela da una parte ed Elia Galligani dall’altra – sia finita senza reti. Non solo senza reti, ma anche con i due portieri inoperosi, spettatori di una gara senza brividi ed emozioni. Se gli avanti bianconeri avevano le polveri un po’ bagnate, la prova della difesa, con Biancon sugli scudi, ha fatto il resto. In generale, da parte della Robur, non è stata la miglior prestazione stagionale. Ma qualche partita storta, nell’arco di una stagione, può pure starci e in quella che mister Magrini ha definito una "giornataccia" è stato importante, per la squadra, tornare a casa con un risultato positivo. Con un punticino che l’ha avvicinata alla meta e le ha permesso di mantenere l’imbattibilità (24 i risultati utili ...