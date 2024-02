Sicurezza sul lavoro | protocolli flop | Solo parole | i Comuni non li applicano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 febbraio 2024) Accordi sulla legalità e sullasulrimastisulla carta, senza tradursi in atti concreti nei. Le intese legate ai lavori del Pnrr e delle Olimpiadi invernali del 2026 risalgono allo scorso 15 dicembre, quando 38 enti pubblici lombardi, associazioni e sindacati si incontrarono per delineare una strategia condivisa. A questo si aggiunge il protocollo firmato in Prefettura a Milano nel luglio 2022 su "e legalità" nei cantieri del territorio della Città metropolitana, stabilendo criteri per la vigilanza sugli appalti. " Questi due capisaldi devono essere recepiti nei regolamenti edilizi dei– denuncia le Uil Milano e Lombardia – ma oggi non avviene. Su oltre 1500in Lombardia,4 ...