Sicilia | arriva la decadenza per uno dei quattro deputati regionali “ineleggibili” | è Nicola Catania di Fratelli d’Italia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024)la primaall’Assemblea regionalena per uno deidi. Si tratta di: il meloniano, ex sindaco di Partanna, dovrà cedere adesso il posto al primo dei non eletti della sua stessa lista, ovvero Giuseppe Bica, da molti considerato in procinto di passare nella Lega, nonostante la sua smentita. Questione che si chiarirà nelle prossime sedute dell’Ars, intanto Fdi incassa la primadopo avere tentato di bypassare le sentenze con una proposta di legge che avrebbe di fatto salvato gli scranni in bilico: sono in tutto, tutti con un giudizio di primo grado dità e tutti in attesa del secondo ...