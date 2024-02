Siamo in una guerra cyber senza saperlo

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 20 febbraio 2024) Leggendo le notizie degli ultimi mesi non ho potuto fare a meno di pensare all’esperimento della rana bollita, reso poi celebre da Noam Chomsky. Facciamo un passo alla volta. Il primo è vedere cosa è accaduto di recente. Gruppi governativi di matrice russa, cinese e nordcoreana sfruttano ChatGPT per perfezionare i loro attacchi; Microsoft colpita da organizzazioni dicriminali legate al Cremlino; gli Stati Uniti smantellano l’infrastruttura di gruppi vicini al Mosca utilizzata per colpire i governi occidentali; i servizi statunitensi sferrano un attaccocontro una nave spia iraniana operativa nel Mar Rosso. Mi fermo a questo anche se l’elenco potrebbe essere decisamente molto più lungo. Adesso facciamo il secondo. L’esperimento della rana bollita spiega che, se l’anfibio è posto in una pentola di acqua fredda e la temperatura viene alzata ...