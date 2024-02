Sfarzo e glamour | i Bafta 2024 svelano splendide star di Hollywood e britanniche

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di martedì 20 febbraio 2024) La prestigiosa Royal Festival Hall di Londra ha preparato il terreno per gli abbaglianti Oscar britannici, i, dove i luminari die del cinema britannico hanno onorato il tappeto rosso e catturato i cuori. Qui presentiamo una raccolta esclusiva dei momenti più incantevoli da dietro le quinte, sul tappeto rosso e con gli ambiti premi in mano. Emma Stone brilla come migliore attrice Ladella serata è stata senza dubbio Emma Stone, che si è aggiudicata il premio come migliore attrice protagonista per “Povere creature!”. La carismatica attrice non solo ha lasciato il segno sul tappeto rosso, ma ha anche deliziato i fan ricreando una foto virale insieme a Margot Robbie. Il momento accattivante rispecchiava l’iconica scena del Golden Globe con Selena Gomez e Taylor Swift, lasciando i fan ansiosi di decifrare i ...