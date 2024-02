Settore giovanile Blitz dell’Under 15 che vale il quarto posto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) Una sconfitta e due successi per le formazioni Under biancorosse. Esce sconfitto 2-1 il Perugia Under 17 di Nasini contro la capolista Ancona. Primo tempo con poche occasioni fino al 43’ quando Galeotti trova il vantaggio dei locali. Nella ripresa il Perugia rientra con il piede giusto e conquista il pareggio con Cerbone di sinistro. Ancora Galeotti però, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, stacca più in alto di tutti e insacca trovando la doppietta personale. UNDER 17: Romagnoli, Cresci (38’ st Hajri), Massari (29’ st El Ouardi), Napolano, Mori, Salustri, Romani (38’ st Rinalducci), Liberti, Cardoni (21’ st Merli), Giordani, Cerbone (29’ st Calzoni). A disp.: Belia. All.: Nasini Torna alla vittoria, dopo cinque partite, l’Under 16 di Anelli che batte di misura l’Ancona con una rete di Dottori, all’ottavo centro stagionale, su calcio di rigore. Primo tempo equilibrato che si ...