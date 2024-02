Le Marche non decollano - I voli per Milano e Roma quasi vuoti, la compagnia molla dopo 5 mesi: 'La Regione non ha rispettato gli impegni': Le penali Se ci saranno le pagheremo , ma se noi garantiamo il servizio e nel frattempo l'Enac ...stato definito eufemisticamente 'non una buona idea' anche dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile',...

Servizio civile universale, in scadenza il bando per 52mila operatori: ecco chi può fare richiesta e come: I progetti hanno una durata tra 8 e 12 mesi Ancora una manciata di giorni per presentare la domanda per il servizio civile universale . La scadenza del bando per la selezione di 52.236 operatori ...

Non andare, Rafa (in Arabia Saudita): È stata condannata per aver "destabilizzato la sicurezza civile e nazionale" sui social network; ... sicuramente meno risorse economiche e il suo volto e il suo nome non siano al servizio della ...