Servizio civile | i termini prorogati fino a giovedì Associazioni | musei e biblioteca a caccia di giovani

(Di martedì 20 febbraio 2024) Idesiderosi di provare l’esperienza delhanno ancora tempoal 22 febbraio per presentare la propria domanda. Tanti i posti ancora in ballo rivolti atra i 18 e i 28 anni, ai quali andrà un compenso di 507 euro al mese. A livello didi volontariato sono disponibili 6 posti alla Uildm (380-3233582), 4 alla Croce Verde (0584-72255) e 4 alla Misericordia di Pietrasanta (0584-70055). A questi vanno aggiunti i tre progetti del Comune che hannora raccolto 20 domande a fronte di tre posti disponibili. Quello più gettonato al momento è “Biblio-Identity”, con oltre metà delle candidature totali ricevute, e a seguire “vivi 2024” e “Nuove rotte 2024”, dedicato a migliorare la conoscenza della cultura e ...

Tempo di lettura: < 1 minutoL’assessore alle Politiche sociali Carmen Coppola comunica che sono stati prorogati i termini per prendere parte al ... (anteprima24)

Messo in campo dall’Asl Napoli 2 Nord il Servizio Civile rivolto ai giovani dai 18 ai 28 anni. Nuovo Opportunità di inserimento e acquisizione di ... (teleclubitalia)

In molti pensano che il servizio civile influisca sul Reddito familiare e blocchi la detrazione. La risposta elimina ogni dubbio : i dati. Con il ... (cityrumors)

Mali di Roma. Card. De Donatis: "Le attese di carità e giustizia sono in attesa di risposta": ... secondo lo spirito della nostra Costituzione, provocando una grande mobilitazione nel segno del cambiamento e dell'impegno civile". "La Roma di oggi è molto cambiata - osserva il card. Angelo De ...

Un convoglio di notte sulla strada ghiacciata, all'interno forse il corpo di Navalny: ... una berlina grigia con targa civile e un minibus della UAZ contrassegnato da due caratteristiche strisce verdi, che lo identificano come appartenente al FSIN, il servizio penitenziario. Il convoglio ...

Condanna per la strada 'fantasma' Celso - Casal Velino nel Cilento, la fondazione Vassallo rilancia: "Sentenza che non può esimersi da ...: 'I responsabili contabili del Settore tecnico e del servizio finanziario di Palazzo Sant'Agostino, ... evidenziando il proprio ruolo come parte civile nel processo e criticando l'assenza totale di ...