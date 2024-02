Servizi Cloud | con nuovi requisiti EUCS a rischio 65 | 1 miliardi di euro del PIL italiano

Leggi tutta la notizia su fmag

(Di martedì 20 febbraio 2024) Ad essere attualmente discusso in sedepea è il nuovo Schema di Certificazionepea per la Sicurezza Informatica dei) volto a garantire condizioni di parità in termini di regole di certificazione della sicurezza informatica per i fornitori dinell’Unionepea. Lo schema ha lo scopo di aumentare il livello di sicurezza informatica in tutta l’Unione ma, tuttavia, le attuali disposizioni – che mirano a escludere le societànonpeo dal più alto livello di certificazione e potenzialmente da settori critici come il settore pubblico, la salute, l’energia, i trasporti e altre industrie regolamentate – potrebbero avere l’effetto opposto sulla sicurezza informatica e un ...