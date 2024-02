Serie D | scossa S Donato Esonerato Collacchioni Al suo posto arriva Brachi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) Quello che domenica pomeriggio era più di una sensazione, ieri si è trasformata in realtà. Lorenzonon è più l’allenatore del SanTavarnelle. La società fiorentina diD, dopo l’ennesima sconfitta (l’11ª su 23 gare) ha deciso di interrompere il rapporto con il tecnico e con il suo vice Marco Ghizzani. Deluso e amareggiato, il presidente Andrea Bacci, dopo l’ennesima sconfitta, quella contro la Sangiovannese (sei sconfitte nelle ultime 8 gare), ha preso la decisione comunicandola attraverso un breve comunicato stampa. Come mai si è giunti solo adesso a questa decisione? "Fino a dicembre eravamo in linea con gli obiettivi: dagli ultimi risultati sono rimasto deluso perchè siamo finiti in una zona di classifica a forte rischio. Avendo un calendario impegnativo con la trasferta di domenica a Ponsacco, con il ...