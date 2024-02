Serie D | Mobilieri Ponsacco Bozzi non molla | | Ora vincerle tutte»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) In gergo ippico del trotto si dice rottura prolungata quando il cavallo interrompe la corsa per lungo tempo e viene squalificato. Il riferimento alla squadra deinon è casuale visto l’incedere dei rossoblu domenica dopo domenica incappati nella 14esima sconfitta della stagione. Ed anche se la squadra continua la sua battaglia, la salvezza è ormai un obiettivo protetto solo dal calcolo matematico in virtù delle undici partite ancora da giocare. Inoltre sta diventando sempre più difficile raggiungere la griglia dei playout visto che la terz’ultima squadra il Real Forte Querceta ha 21 punti, dieci in più deiche occupano un solitario ultimo gradino della classifica con 11 punti. La recente trasferta deiha dato vita ad un altra pagina nera per i ragazzi...