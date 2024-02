Serie d femminile La Pallavolo Grosseto si arrende al Jenco

(Di martedì 20 febbraio 2024) Sconfitta per lanel campionato di. Prosegue il momento negativo della formazione allenata da Francesco Alpini che, nel match interno controVolley School, ha perso 3-2 (20-25, 25-20, 12-25, 25-21, 17-19) prendendosi un punto al termine di una sfida quasi interminabile. Le grossetane non riescono quindi ad interrompere il proprio digiuno, ma almeno sul piano del gioco e della determinazione sono stati fatti passi avanti. Le viareggine sono arrivate aarrembanti, prendendosi il primo set 25-20, ma vedendo poi ribaltata la situazione con lo stesso punteggio. Nel terzo set non c’è stata partita, con lamai in partita e battuta 25-12. Il team di Alpini ha però trovato la forza di ...

Serie B Femminile - Freedom FC, rimonta storica! In vetta si riforma la coppia Ternana - Lazio con il Cesena a - 1: Molte le sorprese in questa diciottesima giornata del campionato di Serie B Femminile con la Freedom FC grande protagonista. Una rimonta entusiasmante quella messa a referto dalla squadra di coach Ardito che, trovatasi sotto al "Paschiero" per 0 - 2 contro a Res Roma, ...

Bis di successi per la Valtarese Basket nei derby con la Magik Parma: Weekend di giubilo per le due prime squadre della Valtarese Basket: sia la maschile sia la femminile fanno festa contro i pari categoria della Magik Parma. SERIE B FEMMINILE Ancora una vittoria, la quarta di fila, per l'Alberti e Santi che sabato pomeriggio ha avuto la meglio in trasferta per 69 a 53 sulla Magik []...

La Bartoccini Fortinfissi Perugia conquista la Coppa Italia, il plauso dell'amministrazione: L'ultima impresa in ordine di tempo l'ha firmata la Bartoccini Fort Infissi Perugia centrando nel volley femminile la conquista della Coppa Italia di serie A2, la prima della sua storia. Un risultato ...