Serie c Sorpresa Aviators Lugo cade a Ferrara contro l’ultima in classifica

(Di martedì 20 febbraio 2024) Scuola Basket7068: Malfatto 2, Pietrolati, Costanzelli 24, Cazzanti 8, Bastoni 4, Seravalli 4, Berti 11, Ghirelli 5, Braga 2, Ouattara 10. All.: Campi.: Goi 6, Laslau ne, Baroncini L. 11, Fussi 7, Creta 13, Canzoneri 6, Ciadini 6, Arosti 5, Ravaioli 12, Pasquali Evangelisti 2. All.: Baroncini F. Arbitri: Diemmi - Salatti Note. Parziali: 16-15; 31-37; 44-54 Incredibile e inaspettata sconfitta per gli, caduti sul campo della Scuola Basket, ultima della classe. Un ko ininfluente in vista della seconda fase, dove tutte lete dal quarto all’undicesimo posto parteciperanno ai playout (tre raggruppamenti da cinque squadre dove si incroceranno i tre gironi regionali), ma di sicuro ...

L’Inter sta scappando via in classifica e non lasciando le briciole agli avversari. Zara , in collegamento con Rai Sport, nel guardare i numeri della ... (inter-news)

Napoli, De Laurentiis caccia pure Mazzarri. Nome a sorpresa per la panchina: Il club campione d'Italia manda via anche Walter Mazzarri (già subentrato a stagione in corso a Rudi Garcia) e si affida a Francesco Calzona: salgono così a otto i cambi in panchina in serie A dopo ...

Centrodestra Modena, perchè non fare Primarie tra Giacobazzi e Negrini: Per la serie, se andiamo bene a loro, siamo presentabili. Sarebbe una mossa sorprendente, ... La nostra è fantapolitica, non ci sarà nessuna sorpresa e, dal canto nostro, non ci permettiamo di dare ...

De Laurentiis: 'Diamo il benvenuto a Calzona, con Mazzarri ho esonerato un amico': La decisione di De Laurentiis arriva un po' a sorpresa perché a ridosso dell'impegno di Champions e se la conferma del cambio alla guida tecnica della squadra arriverà in serata, il nuovo allenatore ...