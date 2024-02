Serie C | in Cesena-Pineto l’arbitro indosserà una telecamera che darà immagini live

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 20 febbraio 2024) LaC e Sky Sport hanno ufficializzato un accordo che permetterà al direttore di gara Allegretta di indossare unanel corso di, in programma domenica 25 febbraio alle 15. Grazie alla Referee Cam i telespettatori dellaC Now potranno vedere tutto ciò che circonda il direttore di gara dalla sua visuale. “Questo è un giorno speciale per tutti i tifosi dellaC. Siamo la prima Lega che si apre a un simile cambiamento e ci confermiamo ancora una volta il principale laboratorio d’innovazione per tutto il mondo del calcio. Da sempre la C è la casa delle sperimentazioni. Riuscire a fornire al pubblico la visuale del, ciò che da decenni tutti gli appassionati sognano di vedere, rappresenta un successo incredibile, rafforzando ...