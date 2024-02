Serie B OraSì e Blacks | analisi di una sconfitta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) Non è riuscito il colpo grosso all’Ravenna che, sul parquet di Fabriano, si è arresa ai marchigiani al termine di una gara che i padroni di casa hanno condotto dal primo all’ultimo minuto, sfruttando un dominio totale sotto i tabelloni, come testimoniato dai 22 rimbalzi offensivi catturati. Una partita che in un qualche senso ha ricalcato un po’ quella di Mestre di sabato scorso dove Ravenna è stata sempre alla rincorsa degli avversari ma non ha mai trovato la zampata decisiva per arrivare definitivamente in scia, condannata anche da 23 palle perse, molte delle quali banali. Coach Bernardi è arrabbiato alla fine della gara. "L’tattico-tecnica della gara è molto semplice, abbiamo concesso a Fabriano 22 rimbalzi offensivi, ed abbiamo perso 23 palloni; in una gara persa di dieci punti mi viene da ridere ma in realtà ci sarebbe da piangere. ...