Serie B Il Mosaico non esce dalla crisi ’P Pezzi’ | un punto a S Severino

(Di martedì 20 febbraio 2024) Ancora una dimostrazione di generosità della Pietro Pezzi che, a San, parte senza gli acciaccati Cerquetti e Cardia, con Zama in regia, Fiorini opposto, Baroni e Oliva di banda. Partita equilibratissima che i ravennati tengono in piedi chiedendo qualche sacrificio in campo a capitan Cerquetti e a coach Rizzi che, contrariamente a sabato scorso in cui aveva fatto il regista, si schiera in attacco, siglando anche 8 punti. Alla fine arriva una sconfitta 3-2 (25-23, 22-25, 25-22, 19-25, 15-10) che vale un bel. Prosegue il momento nero delche, dopo il sussulto seguito al cambio di panchina (6 punti in tre partite), non ha mantenuto ritmo di gioco e di risultati. A Garlasco, poi, ha pesato l’infortunio dell’opposta Tosi, utilizzata solo per giri di battuta e difesa per problemi al tendine. Al suo posto Bendoni. Ne è ...