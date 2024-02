Serie A | Mile Svilar | il portiere prodigio della Champions League riappare sei anni dopo!!!

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 20 febbraio 2024) 2024-02-20 14:52:25 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: La Roma ha lanciato un’iniziativa straordinaria quattrofa: ha promosso la ricerca dei bambini scomparsi trasmettendo le loro immagini nel video di presentazione dei nuovi acquisti. Nel caso di(Anversa, 27-8-1999) è entrato in vigore: uno dei minorenni è apparso sano e salvo. Anche lo stessoè “ricomparso” futbolísticamente hablando. Ai suoi tempi, Il 28 agosto 2017, per essere più precisi, ha superato Iker Casillas (18e 118 giorni) diventando ilpiù giovane (18e 52 giorni) ad esordire in.. Il record fu di breve durata. Gli è stata scattata da ...