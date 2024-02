Serie A | Casini | “Gli interventi dell’Udinese l’eccellenza | questo un progetto pilota”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 20 febbraio 2024) Il presidente della LegaA, Lorenzo, in occasione della copertura di fotovoltaico del Bluenergy Stadium di Udine ha affermato: “è unche speriamo possa essere seguito presto anche da altre squadre. L’Udinese, da sempre, riesce a essere società in tutte le sue forme e glisullo stadio rappresentano“. Parla poi il sindaco della città Alberto Felice De Toni: “L’Udinese, insieme a Bluenergy, si colloca sempre in posizioni di avanguardia. Avevamo già uno degli impianti più importanti d’Italia nel segmento della sostenibilità, conrinnovamento saremo il primo, forse anche in Europa. Sono sicuro che andremo lontano”. SportFace.