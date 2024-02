Sequestrati migliaia di prodotti pericolosi Nei guai un imprenditore di Follonica

(Di martedì 20 febbraio 2024)(Grosseto), 20 febbraio 2024 – Nei giorni scorsi un’operazione della guardia di finanza diha portato al sequestro di 7700 oggetti potenzialmente. Neiil titolare di una ditta della zona, che esponevaper la telefonia, accessori di bigiotteria e di bellezza, mancanti dei necessari requisiti e indicazioni per la sicurezza del consumatore. Tutti gli oggetti erano già pronti per la vendita, per questo il sequestro immediato da parte dei militari è stato fondamentale. A conclusione dell’operazione, il proprietario, è stato segnalato alla camera di commercio per la valutazione delle sanzioni.

Alla guida con patente falsa e senza assicurazione: ... con posti di controllo statici e dinamici che permettono di verificare migliaia di veicoli al giorno. Nel 2023 dalla Polizia Municipale sono stati fermati, individuati e sequestrati 682 veicoli che ...

Israele. La rabbia della gente in piazza: Il governo Netanyahu ha fallito, se ne vada: ... per 39 sabati al termine di Shahbat, aveva portato per strada centinaia di migliaia di persone per ... sempre più esasperati dai ripetuti fallimenti dei negoziati per liberare i 134 sequestrati ancora ...

Buoni vacanze per l'emergenza Covid, maxi truffa a Napoli: oltre 2 mila indagati. Sequestrati 800 mila: Una maxi truffa da quasi 800 mila euro sui buoni vacanze erogati dal ministero del Turismo nel periodo dell'emergenza Covid, tra il 2020 e 2021, è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Napoli ...