Sequestrata una villa da 500mila euro in Brianza | il proprietario è un condannato per associazione mafiosa

Prestava la sua auto per i furti: foglio di via obbligatorio per una 54enne di Lanciano: La donna, controllata in una tarda serata del novembre scorso in zona San Pasquale di Atessa, era ... poiché sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, e sequestrata l'autovettura. A dicembre scorso era ...

Anziani sedati e "ingabbiati", sequestrata casa di riposo: In particolare, gli anziani quotidianamente sarebbero stati abbandonati, anche per diverse ore, nonostante le loro richieste di cura, ponendoli in "una situazione di grave pericolo per la loro ...

Merce contraffatta sequestrata all'aeroporto di Alghero, passeggero marocchino rischia una multa fino a 7 mila euro: 608/2013, al soggetto è stata contestata una violazione amministrativa da 100 euro fino a 7.000 euro, oltre al sequestro ai fini della confisca della merce. La normativa ha subito una ...