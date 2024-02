Senza contromisure le differenze aumenteranno

(Di martedì 20 febbraio 2024) "Più il sistema sanitario continuerà a indirizzarsi verso il privato e le tutele assicurative, più il divario in cure e prevenzione – e di conseguenza i decessi tra le diverse classi sociali – tenderà a divaricarsi". Il professor Fabrizio Stracci, direttore della Scuola di specializzazione in Igiene e medicina preventiva all’Università di Perugia, analizza i dati pubblicati dall’Istat sulledei tassi di mortalità. "Chi controlla di più la salute, chi si ciba si alimenti sani e comunque meno scadenti, oppure chi conosce gli stili di vita salutari, ha un tasso di mortalità inferiore – spiega Stracci –. E di questo certamente ne capisce di più l’importanza chi ha un titolo di studio superiore, poiché in generale tende ad informarsi di più e ad avere maggiori risorse economiche. Quello che si crea è dunque un divario bruttissimo che con queste premesse non ...

