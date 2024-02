“Sempre aperti a donare” | anche in provincia di Latina pasti caldi ai bisognosi da McDonald’s e Banco Alimentare

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 20 febbraio 2024) Pubblicato il 20 Febbraio, 2024 La solidarietà si fa strada aattraverso l’iniziativa ““, un progetto che vede la collaborazione tra, la Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald e ildel Lazio. La quarta edizione di questo nobile sforzo si propone di fornire non solo un sostegno, maun momento di calore umano e convivialità alle persone più bisognose della comunità. Un Impegno Concreto per la Comunità Ogni settimana, attraverso una rete di enti partner territoriali convenzionati, vengono donati 200indi, testimoniando l’impegno ...