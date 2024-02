Sei russa? Non ti vendo l’acqua

Leggi tutta la notizia su butac

(Di martedì 20 febbraio 2024) C’è un video che sta circolando in rete, ve lo linko su YouTube, ma non vorrei dargli ulteriore visibilità. Vi riporto la trascrizione – realizzata in automatico e quindi senza punteggiatura – di quanto ci viene raccontato nel suddetto video: Ciao ragazzi Questa la dovete sapere potete anche diffonderla se volete Io mi trovo a Fiumicino Adesso non so come farvelo vedere ma sono veramente a Fiumicino Fiumicino aeroporto volevo comprarmi un’acqua perché qui fa un po’ calduccio vado alla cassa con quest’acqua la ragazza mi chiede come la prassi vuole di darle la carta di imbarco e io dico pago in contanti va bene la collega seduta a fianco sente questo discorso e dice Aspetta aspetta chiedi se Ah mi fa lei va a Yerevan? dico sì Aspetta aspetta chiedi se la signorina c’ha il passaporto Russo mi fa C‘ha il passaporto Russo? dico Sì glielo devo far vedere? No no Mi dispiace ma io non posso ...