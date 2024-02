“Sei ragazze in minigonna per attirare gli elettori” | l’audio sessista del candidato in Sardegna Truzzu | “Prendo le distanze”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) “Seiin” come strategia per richiamare l’attenzione degliin incontri politici. In più un condimento di affermazioni sessiste. E’ il contenuto di un audio che è rimbalzato da telefono a telefono diventando virale e animando così la campagna elettorale in, a pochi giorni dalle Regionali. Il vocale – in cui si promettono anche feste in cui “non portare donne perché ci sono già lì” – è attribuito a undella Dc per Rotondi nel Nord dell’Isola, Pietro Pinna, 56 anni, ex militare in pensione: lui all’Unione Sarda dice che quegli audio li aveva mandati a un amico ed era solo per gioco, diciamo così. “Si capisce che è una cosa goliardica – ribadisce all’agenzia AdnKronos – solo un messaggio mandato a un amico. In campagna elettorale si dicono tante cose: si ride e ...