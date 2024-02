Segnali di tregua al GF? Beatrice non crede nella pace | “Non capisco gli abbracci se poi mi nominano”

L'intervista. Beretta (Opal): L'arma nel cassetto non rende più sicuri: "Ci sono segnali che confermano questa tendenza - sottolinea Beretta - : una volta chi scassinava ... perch sapeva che le forze dell'ordine non gli avrebbero dato tregua. Adesso invece no, c'è una ...

Stato palestinese, Bibi chiude ancora. E "limita" gli arabi: Altro che spiragli di pace, possibile tregua e ipotesi di un Medioriente pacificato nell'immediato futuro. Più passa il tempo e più sembra ... Ma dalla conferenza di Monaco, arrivano segnali di ...

Campo profughi in Egitto per gli sfollati da Gaza segreto inconfessabile: ... per una tregua o fermare la guerra. Tra gli uni e gli altri non sembra che vi sia molto spazio per un'intesa, anche se Washington manda segnali positivi. Forse nel tentativo di trascinare il dialogo ...