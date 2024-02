Secondo la Cnn questo è il momento di Giorgia Meloni Ecco perché

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 20 febbraio 2024) Il presidente del consiglio italianopotrebbe essere il nuovo volto del futuro dell’Europa. Lo dice dagli schermi della Cnn il giornalista americano Fareed Zakaria,cui la premier ha preso il testimone che fu della cancelliera tedesca Angela Merkel. Dopo Washington Post, New York Times, Economist e Le Monde è la volta della tv statunitense occuparsi dell’Italia in maniera analitica. Nello specifico è citato il passaggio ungherese, quandoè riuscita a convincere Viktor Orban a dire sì al pacchetto di aiuti dell’Ue all’Ucraina; è citato anche il Piano Mattei, “l’iniziativa per investire in Africa con l’obiettivo di migliorare le condizioni lì e incoraggiare le partenze”, con una certezza:Zakaria “l’essere di sinistra in economia e di destra sui temi culturali” è il ...