Secchia rapita | ora salviamo il pozzo

(Di martedì 20 febbraio 2024) Temo che tra poco le rotaie del tram, i cui cantieri sono in corso d'opera, distruggeranno ildella, situato in via Aurelio Saffi 41. Questo luogo storico in passato era stato completamente asfaltato. Ho impiegato due anni per convincere chi di dovere a farlo riapparire. Ora rischia di venire distrutto e sarebbe un vero peccato. Forse basterebbe spostarlo di pochi metri. Vorrei che i cittadini di Bologna lo sapessero perché fa parte della loro storia che non merita di venire cancellata. Franco Ventura Risponde Beppe Boni Ci sono angoli di Bologna , come in ogni città, che non hanno monumenti imponenti e statue maestose ma che conservano la memoria collettiva. A sfogliarli come un libro raccontano nel loro piccolo grandi passaggi della storia. Che i più distrattamente ignorano. Al numero civico 41 di via Saffi, ...