Se più multe autovelox in stesso tratto strada se ne paga una

(Di martedì 20 febbraio 2024) "Nel caso in cui si prendano piùpernellole, in un periodo di tempo di un'ora e di competenza delloente siuna sola sanzione: quella più grave aumentata di un terzo, se più favorevoli". E' questo uno degli emendamenti approvati, nel corso dell'esame parlamentare della riforma del Codice della, secondo quanto ha spiegato la relatrice del provvedimento Elena Maccanti della Lega.

Autovelox - Stretta in arrivo: vietati in città se il limite è inferiore a 50 km/h: ... imporrà regole più rigide e più dettagliate sui rilevatori rispetto a quelle attuali, per impedire abusi da parte di alcuni Comuni che fanno cassa con le multe. Un provvedimento atteso da 13 anni, ...

Nel 2023 multe per oltre 1,5 miliardi: ATTENZIONE A FIRENZE - La zona più colpita dalle multe, e quella più efficiente nel riscuoterle, è il centro - nord che da solo pesa per 84,3% del totale pagato. Se guardiamo agli incassi pro capite,...