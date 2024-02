«Se mi sono sbiancato?» | Mahmood e i rumors sulla chirurgia | svela tutto in un’intervista

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 20 febbraio 2024) Personaggi Tv, In, il cantantesi rivolge ai recentisull’ipotetico “sbiancamento” etutta la verità. Per qualcuno, l’artista era infatti apparso più pallido del solito sul palco dell’Ariston durante la sua partecipazione al Festival di Sanremo. (Continua dopo la foto…) Leggi anche: Fedez, il cantante su tutte le furie: scatta la denuncia Leggi anche: “Innamoratissima”. La cantante confessa la sua cotta per la collega Annalisa Il Festival di Sanremo 2024: un successo per Tuta Goldè stato uno dei concorrenti in gara di Sanremo 2024, partecipando tra i big col il brano “Tuta Gold”. La canzone è stata un vero successo: pur non essendosi aggiudicato un posto sul podio alla kermesse canora, Tuta Gold domina su Spotify. La hit è la più ascoltata di ...