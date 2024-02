“Scusate | non ce la faccio” Grande Fratello | Alfonso Signorini in lacrime | il conduttore si ferma in diretta

(Di martedì 20 febbraio 2024)inal: costretto arsi. Ma andiamo con ordine, il padrone di casa del reality show di Canale 5 si è messo a piangere a dirotto durante l’ultima puntata. Tutto è successo durante una sorpresa a Stefano. Il ragazzo, uno degli ultimi entrati nella casa, ha infatti ricevuto per la prima volta una bella sorpresa.infatti annuncia conemozione che è venuta a trovarlo la mamma Carla.ha proprio sorpreso il concorrente vicino a Beatrice Luzzi, papabile vincitrice insieme a Perla. >> “Vi devo dire una cosa importante”.rompe il silenzio in ...

'Riconoscimento meritatissimo per Taurianova Capitale del Libro 2024': E scusate... Un ministro non può dare al sindaco della città la notizia Se poi la questione è soltanto politica bhe è una altra cosa... Il titolo di Capitale nazionale del libro a Taurianova ci sta ...

Taranto, il diciassettesimo non firma Abbate: non sono il pupazzo di Emiliano: Scusate, ma voi, Viggiano & company, dov'eravate Non amministravate pure voi insieme a Melucci E perché non avete mai detto una parola contro Adesso con le firme dal notaio volete rifarvi una ...

Night Swim e i grandi perché della vita: Solo che la piscina è possed" (scusate mi scappa da ridere) (rilassati... inspira... espira...) La ... Non so che dirvi, credevo di essere pronto al peggio ma questo film mi ha sconfitto. Ad esempio: ...