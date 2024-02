Scoperto uno dei più grandi e voraci buchi neri mai osservati nell’universo

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di martedì 20 febbraio 2024) Utilizzando il Very Large Telescope (Vlt) dell'ESO, l'Osservatorio Europeo Australe, alcuni astronomi hanno studiato i dettagli di un super quasar che non solo è il più brillante della sua classe ma anche l'oggetto più luminoso mai osservato nell'universo. I quasar sono i nuclei luminosi di galassie distanti e sono alimentati dasupermassicci. La massa del buco nero di questo quasar da record è di 17 volte quella della nostra stella e cresce dell'equivalente di un Sole al giorno, rendendolo il buco nero con la crescita più rapida maifino a oggi.Iche alimentano i quasar raccolgono la materia dall'ambiente circostante in un processo così energetico che emettequantità di luce, per questo i quasar sono tra gli oggetti più luminosi del cosmo e anche ...