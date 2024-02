Scoperta una necropoli al Viola Park | trovate centinaia di tombe

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 20 febbraio 2024) Bagno a Ripoli, 20 febbraio 2024 – È stata fatta unaincredibile nel comune di Bagno a Ripoli in provincia di Firenze: durante i lavori di costruzione del centro sportivo, sono stati rinvenuti una fattoria romana, una strada e unacon quasi 170risalenti a una comunità pre etrusca. I lavori per la costruzione del, è stato spiegato, hanno consentito di portare alla luce una serie di testimonianze archeologiche di una piccola comunità villanoviana (che precedette la cultura etrusca) che ha lasciato unacomposta da seia pozzetto, con le ceneri dei defunti in vasi di terracotta e oggetti di corredo e un’altra più grande dove ne sono state contate ...