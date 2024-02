Scoperta benzina nell’acqua Altagnana | bonifica all’ex scuola

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 20 febbraio 2024) Quell’acqua aveva un colore strano e anche un odore diverso dal normale. I controlli poi la: dai muri di drenaggio del muro con tiranti, che serviva a tenere in sicurezza l’immobile a contenere il terrapieno dove si trovava il cortile dell’edificio, usciva acqua con tracce di idrocarburi. Diesel oche fosse, o altro ancora, poco importa. Siamo nel paese di, per l’esattezza nella exdel borgo in via dei Colli (nella foto). La struttura con gli anni ha perso al sua funzione didattica ed è diventata poi un edificio residenziale dato in gestione ad Erp, da almeno una ventina di anni. E il danno, con tutta probabilità, risale alla stessa epoca. A monte dell’edificio è infatti presente una via pedonale delimitata da un muro, oltre il quale è presente il versante naturale e poi ulteriori ...