Sciopero 23 febbraio 2024 | le ragioni e chi organizza

(Di martedì 20 febbraio 2024) Una nota diramata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito ha annunciato unonazionale di 24 ore previsto per venerdì 23. Chidel 23La protesta è stata proclamata il 1da diversi sindacati, tra cui SI COBAS, Ass. Lav. Cobas, Fed. Autisti Operai, e altri, e coinvolgerà lavoratori di tutti i settori pubblici e privati. Le motivazioni delloLe motivazioni delloriguardano principalmente la situazione di guerra in Ucraina e l’agitazione in corso nella Striscia di Gaza tra Israele e Palestina, nonché la richiesta di uscita dell’Italia dalla NATO. Si Cobas e altri sindacati di base sostengono che losia un atto di ...