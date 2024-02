Scienze dell’alimentazione umana | Stefano Cristiano recensione

Leggi tutta la notizia su citypescara

(Di martedì 20 febbraio 2024) Introduzione Le malattie cardiovascolari (CVD) rappresentano una delle principali cause di morbilità e mortalità a livello globale. Studi precedenti hanno evidenziato come modifiche dello stile di vita, in particolare la dieta, possano giocare un ruolo cruciale nella prevenzione delle CVD. La Dieta Mediterranea, caratterizzata da un alto consumo di frutta, verdura, legumi, cereali integrali, pesce, e un moderato consumo di vino, è stata associata a numerosi benefici per la salute, inclusa la riduzione del rischio di sviluppare malattie cardiovascolari. Questo studio esamina l’associazione tra l’aderenza alla Dieta Mediterranea e l’incidenza di CVD in una popolazione adulta italiana. Metodi Abbiamo condotto uno studio longitudinale su 2.500 adulti italiani (età 35-65 anni) senza precedenti diagnosi di CVD all’inizio dello studio. L’aderenza alla Dieta Mediterranea è stata valutata ...