Scienza | stelle come matrioske | nuova teoria per le gravastar

(Di martedì 20 febbraio 2024) Una stella che assomiglia a una matrioska, avendo al suo interno un’altra stella più piccola dello stesso tipo. E’ questo l’affascinante risultato di unasoluzione alle equazioni di campo della relativita’ generale, formulata dai fisici teorici Daniel Jampolsky e Luciano Rezzolla dell’Universita’ Goethe di Francoforte, i quali hanno pubblicato la lorosu “Classical and Quantum Gravity”. Nello specifico i due autori parlano di, un modello di stella che si ponealternativa all’idea dei buchi neri. Questefurono ipotizzaterisultato di una soluzione delle equazioni di campo di Einstein da parte di Pawel Mazur ed Emil Mottola. Contrariamente ai buchi neri, lepresentano diversi vantaggi dal punto di vista ...

