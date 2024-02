Sci alpino | si torna a Palisades Tahoe Nel 2023 Marco Odermatt fu battuto in gigante…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 20 febbraio 2024) La Coppa del Mondo di scimaschile-2024 si prepara per la sua seconda trasferta nordamericana prevista dal calendario. In questa occasione il Circo Bianco sarà di scena in California, aper due prove tecniche. Si disputerà, infatti, un gigante e uno slalom, in una località che sta provando a diventare una tappa fissa del calendario dello sci. Nella scorsa stagione, infatti, abbiamo avuto il primo assaggio della pista denominata “Red Dog”. Nel primo caso, il 25 febbraio, è andato in scena un gigante. Il successo, udite udite, non è andato al dominatore incontrastato di questa specialità, ovvero, perchè il fuoriclasse elvetico si è fermato in seconda posizione a pochi centesimi dall’austriaco ...