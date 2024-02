Schlein ci sta provando | invitare Yulia Navalnaya a Roma

(Di martedì 20 febbraio 2024) L'idea è di ospitarla al congresso dei socialisti europei dell'1 e 2 marzo. Una mossa per anticipare Meloni

Roma, 19 feb. (Adnkronos) – Elly Schlein ha invita to alcuni esponenti dei Giovani democratici , che stanno protesta ndo fuori dal Nazareno, ad entrare ... (calcioweb.eu)

Roma, 19 feb (Adnkronos) – “Non lasciamo i comuni e i sindaci alle battaglie interne alla destra; a una maggioranza che in un solo anno di governo ... (calcioweb.eu)

Un gruppo di lavoro per ottenere il terzo mandato dei sindaci, mentre lei gira Abruzzo e Sardegna a caccia di voti. In limite del gioco a due con ... (huffingtonpost)

Decreto elezioni, cosa cambierebbe con la legge del terzo mandato per i sindaci: ...di un terzo mandato per sindaci e governatori sta creando tensioni in tutto l'arco parlamentare, sia nella coalizione di centrodestra sia nel Pd, dove anche la segretaria Elly Schlein si muove su un ...

domenica in sardegna può cambiare tutto! se alessandra todde, candidata del campo largo schlein...: ARTICOLI CORRELATI 19.02.2024 18:41 IL VENTO STA CAMBIANDO A OTTOBRE, SI RITORNA ALLE URNE SALVINI MOLLA MELONI SCHLEIN, L'ORDALIA DELLA SARDEGNA ...

giorgia meloni ha puntato sul cavallo sbagliato " paolo truzzu, il candidato ...: ... CANDIDATA DEL CAMPO LARGO SCHLEIN... 18.02.2024 20:06 L'ULTIMO SONDAGGIO RISERVATO E UNA DOCCIA GELATA PER I SOGNI DI GLORIA DI MELONI. 19.02.2024 18:41 IL VENTO STA CAMBIANDO A OTTOBRE, SI ...