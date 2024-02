Schianto sulla via Emilia | grave ragazzo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 febbraio 2024) L’auto in sorpasso s’è trovata la moto al centro della carreggiata per la svolta a sinistra. L’impatto è stato molto violento e il 17enne in sella alla sua Fantic da cross ha riportato conseguenze gravissime. L’incidente è successo ieri pomeriggio, poco dopo le 15.30,via, la Statale 10 Padana inferiore, nel territorio comunale di Redavalle, all’altezza dell’incrocio per le località Casa Ramati e Calchera,sinistra arrivando da Broni verso Casteggio. La dinamica del sinistro è ancora al vaglio della Polstrada di Pavia, intervenuta sul posto per i rilievi. Ma dalla prima ricostruzione, ancora in attesa di conferme dagli accertamenti in corso, entrambi i mezzi, sia la moto guidata dal 17enne che l’automobile, una Jeep Renegade, procedevano proprio nella medesima direzione, da Broni verso Redavalle e Casteggio. In ...