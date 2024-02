Sceneggiata incredibile in Colombia | i calciatori fingono crampi a catena per difendere il risultato

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 20 febbraio 2024) Nei minuti finali di Envigado-America di Calì i padroni di casa hanno difeso il pareggio raggiunto al 93' in ogni maniera. Anche inventandosi malori improvvisi, trascinandosi a vicenda all'interno del terreno di gioco per fermare il gioco, in un video diventato subito virale sui social.