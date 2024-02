Scarnecchia | «L’Inter può sfruttare una cosa Atlético Madrid? Cambiato gioco»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 20 febbraio 2024) Stasera Inter-vale per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. In vista della partita delle ore 21,a Microfono Aperto su Radio Sportiva, anticipa i temi del match con le sue valutazioni. SUPERSFIDA – Le parole di Roberto: «Devo dire cheè in un momento molto buono, in generale. È proprio una squadra che gioca bene, che ha trovato un’amalgama giusta e una sintonia fra i ragazzi in campo, chiunque gioca. Simone Inzaghi puòtutta la rosa, detto ciò ha l’davanti che è una squadra in salute. Ha: prima giocava solo con forza e arroganza sportiva, adesso è migliorata molto anche tecnicamente e tatticamente. Forse il Cholo ...