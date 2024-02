Sardegna | Bersani a Soru | ‘combatti te stesso | Todde mix sardità-innovazione come eri tu’**

Sardegna, sfida aperta Todde - Truzzu. Con il terzo incomodo Soru. Ecco chi sono i candidati in lizza: ... a sostegno di Alessandra Todde ci sarà il "soccorso rosso" di Pierluigi Bersani con la segretaria ... composizione di centro destra che si ispira a Mario Segni ma presente solo in Sardegna, l'Udc, la ...

Schlein: "Soru terzo, fa un favore alla destra in Sardegna": La leader del Pd a Carbonia con Bersani: "Todde non molla mai" Di: Redazione Sardegna Live "Personalmente non ho mai fatto appelli per il voto utile, posso dire che c'è in campo una coalizione che secondo quello che si dice può ...

Trasformare l'anidride carbonica in energia green: un progetto ravennate a Cagliari: ...realizzato in collaborazione con Sardegna Ricerche, dove è attivo un progetto di circolarità energetica ben integrato con altri impianti che avevamo installato negli anni passati - spiega Bersani - ...