Sant’Anastasia | tre fratellini di 3 | 8 e 11 anni danno fuoco a giostra | segnalata la mamma

Tre bambini incendiano una giostra nel Napoletano: denunciata la madre: 23 Una giostra incendiata in un parco comunale a Sant'Anastasia, in provincia di Napoli. - continua sotto - Ad appiccare l'incendio tre bambini di 11, 8 e 3 anni, a pagarne le conseguenze la madre, segnalata all'autorità giudiziaria per ...

